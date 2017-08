Cartagena sobre Hohberg: “Si hay que rascarlo, lo haremos”

Aquí no hay cuento. Si el sábado Alianza Lima le gana a San Martín, podría asegurar el título del Apertura (tras los seis puntos que le quitaron a Real Garcilaso, y si Universitario de Deportes y UTC solo empatan). Pero Wilder Cartagena dejó en claro que el ‘santo’ no se la pondrá fácil a su ‘ex’. El mensaje lo mandó con Alejandro Hohberg, con quien pasó la tarde del miércoles en el Nike Academy Lima.

‘Wil’ sabe que el ‘Enano’ Hohberg es bravo cuando le dan espacios. Ambos coincidieron en San Martín en 2015, y no dudará si tiene que ‘rascarlo’.



“Siempre es bueno darle una patadita, para que no te la haga (sonríe). Lo importante es que será un buen partido y vamos

con todo por los puntos a Matute”, confesó el volante ‘santo’ sobre el encuentro ante Alianza Lima.



Alejandro Hohberg toma las cosas con calma. Sabe que, pese a la coyuntura (por los puntos que perdió 'Garci'), todavía nada está dicho y que deben enfrentar a San Martín con los pies sobre la tierra.



“Será un partido importante y no podemos confiarnos. El profesor Pablo Bengoechea nos pidió mantener el perfil bajo y no hablar antes de tiempo. Este partido será como una final y saldremos a ganar en casa”, dijo.

