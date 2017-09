César Vento: "En Universitario de Deportes están priorizando mal los pagos y Troglio está abandonado"

Muy duro. El ex gerente deportivo de Universitario de Deportes, César Vento, reapareció y se animó a dejar su comentario sobre el momento crema. Para el ex directivo las cosas no se están haciendo como se debe.

Vento señaló que se están priorizando mal los pagos y que en lo deportivo han dejado a la deriva al técnico Pedro Troglio, quien ha tenido que ocuparse de temas adicionales a los deportivos.

Selección Peruana: "No es verdad que Perú no quiere jugar en la Bombonera"

"Por lo visto están priorizando bastante mal porque si nos están comenzando a quitar puntos, eso es algo que viene usualmente con varios preavisos. Estoy sorprendido como todos y esperando que puedan manejar esto", dijo Vento en RPP.

"A Troglio lo siento muy abandonado, él ya tiene demasiado trabajo con el equipo como para estar dando explicaciones de si viene a alguien o no. No podemos dejarlo tan expuesto y tan solo", culminó.

Tinelli dio pronóstico del partido entre Argentina y Perú por Eliminatorias

Universitario de Deportes perdió terreno en el Clausura tras caer en Matute ante Alianza Lima, pero ahora tiene la chance de recuperarse cuando enfrente este miércoles a Alianza Atlético.

NO DEJES DE LEER