'Chemo' del Solar, entre en amor y el odio con Sporting Cristal

"A donde nunca me iría es a Alianza Lima. Desde chico me enseñaron que son el enemigo", con estas palabras, José del Solar trató de justificar el porqué decidió dirigir a Sporting Cristal, en mayo de 2005. El inicio de su proyecto no fue nada fácil, tanto dentro como fuera de las canchas. No había tribuna (ni en zona de los hinchas celestes) que no lo insultaran o criticaran, en paralelo con la crisis post-Libertadores en el Rímac. 'Chemo' confiaba en superar toda adversidad, y lo logró.

Del color crema al celeste

Trujillo, 8 de Julio de 2002. José del Solar, con la camiseta de la 'U', celebraba el título del torneo Apertura ante el gran rival, Alianza Lima. Se convirtió en ex futbolista tras el pitazo final, lo que hacía más conmovedora su alegría con el club de sus amores. Lima, 23 de mayo de 2005. 'Chemo' del Solar es presentado como nuevo entrenador celeste en el Swissotel y no en las instalaciones del club, ante el peligro de sufrir alguna represalia por los barristas.

José del Solar celebrando en su último partido como futbolista. (USI)

En teoría 'Chemo' no pasó de Universitario de Deportes a Sporting Cristal, antes estuvo en Villarreal 'B' de España y Colón de Argentina, pero el hincha nunca entendió eso. No solo el fanático de la 'U' quedó dolido con su ídolo, los de Cristal no demoraron en manifestar su rechazo, mientras que los de Alianza Lima aprovechaban para burlarse. Un hombre identificado e hincha confeso de los colores cremas pisaba el Rímac y se ponía el buzo celeste. Lo consideraban una invasión a su club.

"No puedo tapar el sol con un dedo, No puedo negar que soy hincha de la 'U', pero me considero el mejor de los profesionales y voy a dar la vida por Cristal", fueron las primeras declaraciones de José del Solar al ser presentado como entrenador rimense. Edgardo Bauza salió por la puerta falsa, justamente, tras una derrota ante Universitario de Deportes, permitiendo que 'Chemo' debute como técnico en nuestro país.

'Chemo' fue el personaje principal de nuestro balompié en 2005. (USI)

Una accidentada presentación

El mundo recién se reponía por la muerte del papa Juan Pablo II, pero las cosas seguían movidas en el Rímac. Alrededor de 50 hinchas esperaban afuera de La Florida, con pancartas e insultos que iban dirigidas a una sola persona: José del Solar. En su primer día de trabajo en Sporting Cristal, 'Chemo' entró por la puerta trasera y cerró todo acceso al público. Las casas aledañas cobraron un sol a todo periodista que quería trepar a sus techos para ser testigos del entrenamiento. Negocio redondo.

José del Solar vistió una polera celeste, short azul y zapatillas deportivas. Se miró en el espejo del camerín y pensó, "a chambear, nomás". El torneo local tuvo una para de casi un mes por la Selección Peruana y 'Chemo' pudo hacer un trabajo tranquilo. El inicio no fue fácil: un empate ante San Martín y una derrota contra Alianza Lima dejaban dudas en la recuperación de Sporting Cristal.

La mala relación con todas las hinchadas fue evidente tras su expulsión dirigiendo en Matute. Con los seguidores de Sporting Cristal en norte y los de Alianza Lima en sur, 'Chemo' decidió no ir a la tribuna de occidente y pasear por todo el medio de la cancha para dirigirse a los camerinos. Del Solar no quiso exponerse, pero retrasó por varios minutos el partido por su acción.

La presentación de 'Chemo' en Sporting Cristal fue en un hotel. (USI)

Enfrentando a su gran amor

El primer partido de José del Solar contra Universitario de Deportes fue el 13 de julio de 2005, en Tacna. Pese a que una movida dirigencial logró que el partido se juegue en el sur del país, 'Chemo' no se salvo de los insultos de ambas barras. La suerte no fue la misma el 20 de agosto, ese día era la primera visita del ex ídolo crema a su casa, donde vivió grandes alegrías como jugador con su único amor futbolístico.

Mientras Sporting Cristal y Universitario de Deportes jugaban en la cancha, la banca de suplentes visitante se llevó toda la atención. 'Chemo' se sentía como un extraño, siempre estuvo al otro lado, pero cuando firmó por los celestes sabía que ese día llegaría. Le llovieron monedas e insultos de todo calibre, sacaron su rostro de la bandera en la que salía junto a 'Lolo' y el 'Puma', y no lo dejaban ni dirigir, pero Del Solar estuvo tranquilo.

Sporting Cristal ganó ese partido por 1-0 con gol de Luis Alberto Bonnet. 'El hincha que se metió a la cancha' salió una vez más del Monumental con un triunfo, esta vez no con la crema.

Celebración de Sporting Cristal tras ganarle a la 'U' en el Monumental, en 2005. (USI)

Llegó la paz

Con poco más de medio año con los celestes, José del Solar ya estaba dando su primera vuelta olímpica. Sporting Cristal le ganó 1-0 a Cienciano y salía campeón nacional en Arequipa, el 21 de diciembre de 2005. 'Chemo' participó en el inicio de la celebración, pero prefirió que sus futbolistas disfruten de la celebración con él al margen.

Este título significó una especie de tregua entre la hinchada celeste y el ex futbolista de la Selección Peruana durante la temporada 2006. Pese a trabajar más tranquilo, no pudo repetir el título y se conformó con el tercer lugar del campeonato.

"Para mí el tiempo ideal para dirigir a un equipo es de dos años. Ya un poco más se desgasta el tema", reveló del Solar meses previos a decidir dejar Sporting Cristal. En diciembre de 2006, 'Chemo' no renovó y puso punto final a una historia que tuvo más luces fuera que dentro de la cancha … pero que tendrá una segunda parte en este 2017. José del Solar regresa en una realidad distinta a tienda rimense, pero convencido de que es un profesional y buscará el título. Quién sabe, quizás esa parte del guión también se repita.

Los números de José del Solar como entrenador de Sporting Cristal

Torneo PD G E P Descentralizado 2005 37 20 13 4 Copa Libertadores 2006 6 2 1 3 Descentralizado 2006 44 22 10 12 TOTAL 87 44 24 19

Debut: 11.06.2005 Sporting Cristal 1-1 U. San Martín (Apertura – Fecha 16)