'Chemo' del Solar: “Universitario es parte de mi pasado, no regreso más”

El regreso de José Guillermo del Solar a Sporting Cristal volvió a despertar sentimientos negativos en los fanáticos de Universitario de Deportes, club en el que 'Chemo' fue declarado y desterrado – a la vez- como ídolo crema.

El hoy técnico celeste brindó detalles sobre su salida de San Martín. Dice que no 'choteó' a los 'santos'. Además, le dejó un mensaje a sus críticos y dice que a Ate no vuelve más, en una entrevista con Exitosa Deportes.

SOBRE SU SALIDA DE SAN MARTÍN

- "Me tomó por sorpresa la llamada de Sporting Cristal. El 27 de Noviembre fue mi último partido con San Martín. Álvaro Barco me manifiesta, de manera forma, la intención de renovarme el contrato".

- "Después de eso, seguí entrenando con el equipo. Me enteré de que tal jugador se iba, que era muy difícil retener a nuestros principales jugadores. El 7 de diciembre le manifiesto mi preocupación a Álvaro, porque el equipo se estaba desarmando. Me entraron muchas dudas sobre mi renovación de contrato. El 10 de diciembre le comuniqué a Álvaro que estaba dudando sobre seguir, porque no quería volver a repetir lo del año pasado. Les sugerí buscar un entrenador".

- "Confiaba en poder mantener a Ortíz, Peña, Garcés, Succar, entre otros. Sumado a los refuerzos. Yo sí sabía que Joel Sánchez se iba. Todos los jugadores me conocían y el plantel se desarmó. Continuar fue muy complicado".

SOBRE SU LLEGADA A SPORTING CRISTAL

- "Francico Lomabardi y Michael Debackey me llamaron cuando yo estaba en España. Fue un día después de haber jugado la final. Me preguntaron si había firmado contrato con San Martín. Me contaron sobre la salida de Soso".

- "Para aclarar: antes de mi viaje a España, yo me reuní con dirigentes de un equipo peruano de Lima. Se lo comuniqué a Álvaro, pero quedó en nada".

- "Ya ha llovido mucho. El 'Chemo' que jugó en Universitario pasó hace 15 años. Ya me retiré del fútbol. Ahora me considero hincha del equipo en el que trabajo. No tengo ninguna duda. Yo pondré mi máximo esfuerzo para que Sporting Cristal gane todos los puntos posibles".

- "Yo jugué en la 'U' cuatro años. Yo no jugué 18 años como el 'Puma' Carranza. Jugué más tiempo en el Tenerife de España que en Universitario".

SOBRE SU APODO: 'EL HINCHA QUE SE METIÓ A LA CANCHA'

- "Son cosas de la prensa. No fue cosa mía. Yo jugué los mismos años en la Católica que en la 'U'. Jugué muy poco. Tenía 18 años cuando tocaba el bombo en la barra de Universitario. Ahora tengo 49".

- "Me siento muy feliz de estar en Sporting Cristal. En los dos años que estuve en Cristal, me trataron de maravilla. Estuve encantado. Ahora me siento encantado de volver. La 'U' es parte de mi pasado. En la 'U' no me quieren ni ver, por favor. Los hinchas siempre han estado en mi contra."

- "El año pasado manifesté que a Universitario no regreso más. Ya estoy en otra etapa de mi vida. Quiero salir al extranjero".

SOBRE SU PLANTEL

- "Una vez que comience la pretemporada, evaluaremos la posibilidad de que Succar se quede en Sporting Cristal. Si lo de San Martín es mejor, podrá irse".

- "No descarto la llegada de un delantero. Tampoco estoy disgustado con lo que hay. Quiero que Ávila regrese. Estamos evaluando esa opción".

- "Hablé con Joel y quiere venir a Sporting Cristal".

