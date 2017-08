“Mi sueño es ser el Jorge Sampaoli del fútbol peruano. Y si logro superarlo, mucho mejor”, fueron las declaraciones de Jorge Espejo para el diario La Tercera de Chile hace dos años, precisamente para el duelo que protagonizó Perú ante el Chile del hoy estratega de Argentina.

Y fue precisamente que, con esa misma convicción, Jorge Espejo se abrió espacio como director técnico en el fútbol profesional. Pasó por Deportivo Municipal, Sport Boys, Cienciano, Real Garcilaso. Y, hoy, fue anunciado como nuevo DT de Comerciantes Unidos, que lo fichó tras la salida de Óscar Ibáñez.

¿Cómo nace esta relación entre el peruano y el argentino? Se conocieron en Sport Boys. Espejo era futbolista y Sampaoli era el técnico que no quería en su plantilla al actual técnico de Comerciantes Unidos. Sin embargo, con el pasar de los años, se forjó una buena amistad, motivado por la admiración de ‘El Doctor’ hacia ‘El Hombrecito’.

Espejo fue asistente de Daniel Ahmed en Cristal en el 2014, pero su mayor influencia viene de una pasantía que realizó en la ‘U’ de Chile con Jorge Sampaoli.

“Para mí fue como hacer un máster en Harvard. No me importó dormir algunas noches en el metro. Haber estado un mes viendo sus entrenamientos fue tremendo. Además, después me explicaba los trabajos con mucha paciencia. Ahí confirmé que es por lejos el mejor técnico de Sudamérica”, manifestó el DT de Comerciantes Unidos al diario chileno.

Juan Manuel Vargas no descartó quedarse en Universitario de Deportes una temporada más