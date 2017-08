Marcar un 'hat trick' no es algo de todos los días. Y cuando pasa, la ‘regla’ indica que los futbolistas se llevan la pelota como recuerdo. O que lo diga Leo Messi que ya tiene una colección. Como siempre, nuestro fútbol nos da sorpresas. Nos lo contó Renzo Benavides luego de hacerle tres goles a Ayacucho FC con la camiseta de Comerciantes Unidos.

“Es mi primer hat trick. Tengo muchos años jugando en Primera y nunca había hecho uno. No me llevé la pelota porque me dijeron que sino me la descuentan. Esperemos que se siga dando el gol, más que todo por el grupo y el equipo”, contó Renzo Benavides a Depor, entre risas.

Renzo Benavides anotó 'hat trick' en su regreso a la Primera División con Comerciantes Unidos



Para muchos, la gran actuación de Renzo Benavides fue una sorpresa, pues volvió a Primera luego de 4 años en los que jugó en la Segunda División.



“Trabajé para esto, pero no esperaba que sea de esta forma. En Segunda es más difícil jugar, hay un juego más físico y en Primera te dan más espacios”, agregó Renzo Benavides.

A sus 36 años, Renzo Benavides está feliz y aún no piensa colgar los chimpunes. Siente que tiene cuerda para rato . “Yo creo que puedo jugar un par de años más. Me siento bien fisícamente y entero. Trabajé mucho para volver a Primera y sería mezquino si me retiro antes”, sostuvo.

Y hasta se animó a dar consejos a los futbolistas que desean seguir su ejemplo. “A los chicos que quieren llegar de Segunda a Primera, les digo que no desaprovechen la oportunidad. Yo he regresado y no hay que desilusionarse", finalizó. Renzo Benavides no se pudo llevar la pelota, pero la risa no se la quita nadie.

