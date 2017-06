Comerciantes Unidos rescindió contrato con Luis Copete porque jugará la Copa de Oro con Nicaragua

Llegó a Comerciantes Unidos como el extranjero con mejor presente y se tuvo que ir por amor a su selección. Luis Copete, colombiano de nacimiento pero nacionalizado nicaragüense, ya no es más jugador de 'Las Águilas Cutervinas' por presentarse con su selección para disputar la Copa de Oro de centroamérica, desde el 7 al 26 de julio.

Luis Fernando Copete, de 28 años, ha sido convocado por Nicaragua para disputar el torneo continental y eso no fue bien visto por la directiva del club cutervino que no toleró cederlo tanto tiempo a su selección, sumado que él ya venía lesionado por lo que no actuó en las últimas cuatro fechas.

El defensor no tuvo mayor opción que conversar con la directiva de Comerciantes Unidos, quienes le propusieron rescindir contrato. Él zaguero aceptó porque también tiene oferta de la Segunda División de México, pero ahora está en otro problema: este equipo tampoco quiere que se presente a la Copa de Oro.

"Hubo diversas cosas. Estaba decidido a quedarme, pero después (los directivos) decidieron que me fuera porque había estado lesionado y ahora me voy a la Selección para jugar la Copa Oro y parece que eso no les conviene, entonces rescindimos el contrato de mutuo acuerdo", contó Copete al diario La Prensa de su país.

Sin embargo, ante la "buena oferta" que tiene de México señaló de que "quieren que me reporte a la pretemporada y que no juegue la Copa Oro. Vamos a ver que pasa con esa opción porque no me quiero perder el torneo con la Selección, estoy viendo que logro solucionar con ellos", finalizó.

