Comerciantes Unidos vs. San Martín chocan este lunes en Cutervo en el último duelo de la fecha 13 del torneo Apertura. Ambos no la pasan bien y buscarán volver al triunfo en el 'Juan Maldonado Gamarra'. (Gol Perú/ 3:30 pm)

Lejos quedó el Comerciantes Unidos que ilusionó a Cutervo y llegó a ser puntero del Apertura. Las ‘Águilas’ no ganan hace seis fechas (3 derrotas y 3 empates) y pasan por su peor racha en Primera.



Tabla de posiciones del Torneo Apertura: así se mueve en la fecha 13

​

Por eso Comerciantes Unidos ahora miran la tabla acumulada. Ahí es noveno, con 34 puntos, y debe acortar distancias con Sport Rosario, que es séptimo y ocupa el último cupo que da derecho a la Sudamericana.En su casa ya no pueden ceder más puntos.



Por su parte, San Martín solo sumó un punto de los últimos seis en juego. El cuadro dirigido por Orlando Lavalle y ocupa el puesto once del Apertura.



Un freno a los festejos: Alianza Lima recibirá a San Martín sin 4 importantes jugadores

​

“Si hacemos lo que hemos trabajado podemos conseguir un resultado importante. No podemos confiarnos”, dijo el volante Junior Ponce.





Posibles Alineaciones:



Comerciantes Unidos: Exar Rosales, Christian Laura, Kike Rodríguez, Oscar Guerra, Willy Rivas, Carlos Flores, Luis Mayme, Jean Tragodara, F. Gómez, G. Bogado y Renato Chira.



San Martín: Alejandro Duarte, Mark Estrella, Koichi Aparicio, Ramiro Ríos, José Luján, Juan Tuesta, Luis Álvarez, Junior Ponce, Jairo Vélez, Gary Correa y Alexander Succar.