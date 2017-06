Confirmado: 'Chemo' del Solar dejó de ser técnico de Sporting Cristal

Se terminó el amor. 'Chemo' del Solar no va más en Sporting Cristal. La directiva celeste no aguantó una nueva goleada en el campeonato y dio por finalizada la relación con el ex entrenador de la bicolor.

Luego de caer 4-1 ante Melgar en Arequipa, 'Chemo' completó la sexta goleada en contra en el 2017 y además quedó muy rezagado de la lucha por el Torneo Apertura. Esta situación impulsó a la directiva rimense a tomar su decisión.

El comunicado dice lo siguiente:





El Club Sporting Cristal pone de conocimiento de la Opinión Pública y prensa en general lo siguiente:



1. Tras una cordial reunión con el entrenador José Guillermo Del Solar Álvarez-Calderón, en la cual se evaluó el actual momento deportivo del equipo, y buscando las partes lo mejor para la institución, se llegó a un mútuo acuerdo para dar por concluidos sus servicios como Director Técnico del Club Sporting Cristal.



2. El Club Sporting Cristal expresa su más profundo y sincero agradecimiento al profesor José Del Solar, por los valiosos servicios prestados por este profesional a carta cabal, quien en el año 2005 condujó al Club hasta el campeonato nacional.



3. El Club Sporting Cristal hace extensivo su agradecimiento por los servicios prestados a los profesionales que acompañaron en su Comando Técnico al profesor José Del Solar.



4. De manera interina será el profesor Pablo Zegarra quien asumirá la conducción técnica del equipo profesional.



De esta forma, concluyó la segunda etapa de José del Solar como entrenador cervecero. Un periodo que comenzó con mucha expectativa, pero que terminó de forma lamentable.

Ahora, Sporting Cristal deberá buscar un nuevo entrenador rápidamente, un profesional que sea capaz de levantar esta situación y recuperar a los jugadores para ir con todo hacia el sueño del bicampeonato.

