CONFIRMADO: Universitario de Deportes y Cantolao perdieron un punto en el Torneo Clausura por deudas

Confirmada la sanción y se vienen serios problemas. Universitario de Deportes y Cantolao han perdido un punto en la tabla de posiciones del Torneo Clausura y la tabla de puntaje acumulado luego de que el Tribunal de Concesión de Licencias de la FPF ratificara las sanciones que impuso la Comisión de Concesión de Licencias a dichos clubes.

Este martes se hizo oficial el documento que confirma la sanción a merengues y aurinegros que no solo se quedan con la resta del putno, sino que tendrá que cumplir con lo que solicita el Tribunal de Conseción de Licencias de la FPF antes de que se impongan sanciones más drásticas, según se lee en el documento enviado a cada uno de los clubes.

A Universitario de Deportes lo sancionaron por "incumplimiento en el pago de remuneraciones, obligaciones legales y/o tributarias, IGV, cuotas de refinanciamiento a la FPF y presentación del estado de ejecución presupuestal del mes correspondiente; lo que constituye un incumplimiento del (...) Reglamento, sancionables"

Mientras que a Cantolao se le sancionó por no demostrar que canceló los salarios de su plantel a tiempo y que a pesar de reiteradas notificaciones, el club no cumplió.Por eso "el Tribunal insta al Club para que observe el cumplimiento del Reglamento, exigiéndole en particular debida diligencia en el cumplimiento de sus obligaciones financieras, a fin de no verse expuesto a la imposición de nuevas sanciones por este motivo".

De esta forma, Universitario De Deportes quyeda con ocho puntos y se aleja de los primeros lugares del Torneo Clausura, mientras que Cantolao bajó a 34 puntos y en la tabla de puntaje acumulado, quedó a tres puntos de la zona de descenso.

Puesto Equipo PJ PG PE PP GF GC DG Puntos 1 Real Garcilaso 5 4 1 0 10 2 8 13 2 UTC 5 4 0 1 8 3 5 12 3 Alianza Lima 5 4 0 1 8 7 1 12 4 Melgar 5 3 0 2 7 4 3 9 5 Sport Huancayo 5 2 3 0 7 4 3 9 6 Universitario (-) 4 3 0 1 7 3 4 8 7 Municipal 4 2 1 1 7 4 3 7 8 Comerciantes U. 6 2 1 3 10 8 2 7 9 Juan Aurich 6 2 1 3 8 9 -1 7 10 Unión Comercio 6 1 2 3 10 11 -1 5 11 Sporting Cristal 5 1 2 2 7 8 -1 5 12 Sport Rosario 5 1 2 2 4 7 -3 5 13 Alianza Atlético 5 1 2 2 3 6 -3 5 14 Cantolao (-) 5 1 2 2 4 8 -4 4 15 Ayacucho FC 6 1 0 5 4 12 -8 3 16 San Martín 5 0 1 4 3 11 -8 1

(-) La Comisión de Licencias de la FPF restó un punto a Universitario de Deportes, Cantolao (Clausura) y Juan Aurich (Apertura), y fue ratificado por el Tribunal de Concesión de Licencias de la FPF y les restaron un punto.

Puesto Equipo PJ PG PE PP GF GC DG Puntos 1 UTC 34 20 6 8 49 27 22 66 2 Alianza Lima 34 19 8 7 55 33 22 65 3 Real Garcilaso (+) 34 18 7 9 56 41 15 61 4 Melgar 34 15 10 9 46 34 12 55 5 Universitario (**) 33 15 9 9 46 35 11 53 6 Sport Huancayo (*) 34 14 11 9 49 43 6 53 7 Sporting Cristal 34 14 10 10 56 44 12 52 8 Sport Rosario 34 12 14 8 33 32 1 50 9 Municipal 33 12 8 13 37 33 4 44 10 Comerciantes U. 35 11 9 15 46 51 -5 42 11 San Martín 34 10 7 17 46 56 -10 37 12 Unión Comercio 35 9 9 17 47 52 -5 36 13 Cantolao (**) 34 8 11 15 32 43 -11 34 14 Ayacucho FC 35 9 7 19 37 59 -22 34 15 Juan Aurich (-) 35 6 14 15 39 65 -26 31 16 Alianza Atlético 34 8 7 19 28 54 -26 31

(*) Sport Huancayo utilizó 4 extranjeros ante Garcilaso y la CJ-ADFP le quitó tres puntos al 'Rojo Matador y se los adjudicó a los cusqueños, según el artículo 51 de Bases.



(-) Cámara de Resolución y Disputas ordenó la resta de un punto a Juan Aurich por no pagar derecho de formación a San Martín.



(+) La Comisión de Justicia de FPF ratificó la sanción a Real Garcilaso y le quitó seis puntos por la alineación indebida de Carlos Neumann.



(**) La Comisión de Licencias de la FPF restó un punto a Universitario de Deportes, Cantolao (Clausura) y Juan Aurich (Apertura), y fue ratificado por el Tribunal de Concesión de Licencias de la FPF.

