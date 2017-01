Cristian Ortiz ha llegado como uno de los refuerzos ‘estrella’ de Sporting Cristal. Con sus 20 goles en 2016, el ex San Martín asegura no tener presión y confía en sus condiciones. Desde que entró a la cancha, el domingo, sintió el empuje de la hinchada celeste.



‘Titi’ quedó como el jugador que más veces le pegó al arco el año pasado y contó, en exclusiva para Depor, que a ‘Chemo’ le gustaba mucho su disparo de fuera. Es más, lo llegó a comparar con un crack del Madrid.



¿Jugaste sin ningún problema en tu primer partido?

Sí, claro. Todo jugador, cuando llega, lo primero que quiere hacer es estar en la cancha.



Seguro sentiste una diferencia con San Martín, en cuanto a la hinchada.

Son sensaciones diferentes. San Martín tiene instalaciones muy buenas, como Sporting Cristal. Pero lo que hay acá es que la gente te empuja todo el partido. Se me puso la piel de gallina cuando entré al campo y vi a todos gritar.



Por cómo les fue el domingo, Costa, Sánchez y tú pueden arrancar. ¿Te gusta esa sociedad?

Costa es un jugador intocable en el equipo. Tiene muchas condiciones. Siempre va para adelante. Si me toca jugar a mí y a Joel lo vamos a ayudar, junto a todos los compañeros, para que al equipo le vaya bien.



¿Te será más cómodo jugar con Joel en Sporting Cristal?

Practicábamos mucho en San Martín. El desequilibrio lo hicimos en el ataque. Cuando me va hacer un gesto de gol o una pared, ya sé cómo será.



Por todo lo que lucharon para que llegues, ¿sientes presión de estar acá?

Presión no tengo. Confío y creo en mis condiciones. Estoy en un club grande. Y en un club así se tiene que hacer más fácil.



La estadística de 2016 dice que fuiste el que más le pegó al arco en nuestro fútbol.

Es que, cuando llegué a San Martín, ‘Chemo’ me dijo que no dudara en pegarle al arco cuando pudiera. Será por eso que le habré pegado mucho.



Hay una anécdota tuya de ‘Chemo’, cuando miraban un partido del Madrid.

Ah, sí. Estábamos juntos viendo un partido del Real en la Champions y me dijo “vos le pegas mejor que Toni Kroos”.



¿Y qué le respondiste?

No, nada. ¡Cómo le voy a pegar como él! Pero viniendo de ‘Chemo’ es algo importante. La verdad, lo tomé muy bien (el comentario). Y, cuando terminó de decir eso, a la hora me fui a practicar tiros libres (risas). (Omar Paredes)



