Cristian Ortíz: "Estoy muy contento, sabía que tenía que venir y por eso me entrené al máximo"

Cristian Ortiz tiene 24 años, el año pasado llegó como incógnita a San Martín, la rompió y ahora disfruta de un panorama completamente diferente. Con mucho gol, el delantero argentino se volvió la obsesión de muchos equipos, pero al final, tras largas horas de negociaciones, se decidió por seguir a Chemo a Sporting Cristal

El jugador que pertenece a Independiente, señaló que en la Avellaneda le dijeron que espere; sin embargo muy en el fondo él sabía que su 2017 se teñiría de celeste.

"A los hinchas no los he hecho esperar yo. Soy jugador de Independiente y los dirigentes toman decisiones. Me dijeron que espere dos semana, pero me entrené al máximo porque sabía que tenía que venir. Ahora daré lo mejor de mí", apuntó 'Tití'.

El ex San Martín se mostró muy entusiasmado por el aliento de la gente en el Nacional. "Me sentí muy orgulloso de la gente que vino a alentar en esta hermosa noche. Gracias a dios se consiguió un resultado positivo", añadió.

"Creo que tenemos jugadores de mucha jerarquia y eso se ha reflejado hoy en el campo de juego", terminó Ortíz, quien seguramente será titular en el inicio del campeonato.



