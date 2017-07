¿Daniel Chávez a Alianza Lima? La respuesta de Pablo Bengoechea

Daniel Chávez rescindió contrato con Melgar y su llegada a Alianza Lima pasó a ser el tema del día. ¿Llegará a Matute? La pregunta fue resuelta por Pablo Bengoechea. El DT blanquiazul tiene un objetivo y nada lo distrae.

"Solo hablo de los jugadores que están en Alianza Lima, ellos son los jugadores que me defienden cada semana y no hay nadie más importante. Yo no miro a nadie. Daniel Chávez no puede jugar el Apertura. Si juega por Alianza Lima perdemos los puntos. Mis jugadores son los importantes", dijo el entrenador.



¿Alianza Lima ya tiene refuerzo?: Daniel Chávez rescindió contrato con Melgar



Pablo Bengoechea afirmó que el Torneo Clausura es otra historia. El DT añadió que su equipo está peleando por otro objetivo dijo: "Estamos peleando el apertura ¿ustedes creen que yo voy a pensar en otro futbolista? Yo solo pienso en los que están en el plantel".

El entrenador de Alianza Lima explicó que por Daniel Chávez el club se interesó en diciembre. "Él eligió ir a otro lugar, ahora es otra historia y veremos después qué es lo que pasa. Pero nosotros no hemos pedido a ningún futbolista", dijo.



"Sería un mal agradecido con los futbolistas que nos defienden cada fin de semana. No siento ninguna necesidad de que en Alianza Lima esté otro futbolista y voy a morir mentalmente con ellos", añadió.



Pablo Bengoechea dijo ser un DT agradecido con los jugadores de Alianza Lima y "voy a morir pensando así". Además añadió que lo que pase en el Clausura se verá después: "Hay futbolistas que tienen cláusula de salida y se pueden ir si tienen ofertas, o si es que ya no me aguantan más y quieren otro entrenador".

