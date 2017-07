Mucha gente lo tenía como fijo en Alianza Lima, pero de pronto Daniel Chávez sorprendió a todo el mundo y firmó por Universitario de Deportes. Según contó el mismo, los íntimos lo quisieron primero; sin embargo fueron los cremas quienes le hicieron la propuesta más seductora.

"Estaba hablando con la gente de Alianza hace un mes o mes y medio atrás. Me contactaron, me dijeron que había interés por parte del entrenador y la directiva, pero estaban viendo cómo gestionar el tema para mi llegada. Esperé unos días y apareció el tema de la U, me hablaron del proyecto, que el entrenador me había pedido, que querían hacer un proyecto largo conmigo, solucionaron más rápido las cosas, conversamos y todo se dio de la mejor manera", le dijo Daniel Chávez a Depor.

Ya estábamos conversando (antes de rescindir con Melgar). Yo me desligo con melgar sabiendo que voy a llegar a algo formal con la ‘U’. Sé que estando en un club grande la balanza se inclina mucho más para llegar a la selección que es uno de mis objetivos personales", agregó el 'Bombarderito'.

Daniel Chávez confesó también que hace un tiempo atrás nunca se hubiera imaginado llegar a Ate; sin embargo ahora está muy seducido por la idea que ha implantado Pedro Troglio en este equipo.

"No me veía en Universitario. Antes me involucraron también (cuando dirigía chemo), pero la verdad no. Igual, uno como profesional sabe de las posibilidades que están ahí. La tuve y yo contento", dijo.

"He visto algunos partidos de la U y ya conversé con Troglio. Me explicó cómo le gusta el equipo: que juegue en tres cuartos, que presione mucho, que apenas recuperen la pelota llegan con dos o tres pases al arco y ser efectivos. Me gusta el estilo, presionar. Aún no hemos hablado sobre el puesto en el que me quiere, pero me explicó más o menos cómo le gustaba que juegue el equipo así que cuando llegue a los entrenamientos (martes por la mañana) me dirá, seguramente", agregó.

Por último, el ex jugador de Melgar y César Vallejo comentó sobre la competencia que tendrá con los experimentados jugadores que tiene Universitario de Deportes en su posición.

"Sé que hay un plantel amplio, muchos jugadores en el ataque, por la banda y todo lo que es el ataque hay muy buenos jugadores. Es un lindo reto para mí, para mostrarme, para estar en la lucha, en la pelea, el fútbol es así, trabajar fuerte y la oportunidad que tenga la trataré de aprovechar al máximo", culminó.

