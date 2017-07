Daniel Chávez fichó por Universitario, pero confesó: "Soy hincha de Alianza Lima"

Universitario de Deportes anunció a Daniel Chávez como refuerzo para el Torneo Clausura y golpeó a Alianza Lima. El atacante también estaba en los planes del cuadro íntimo, sin embargo, a pesar de su hinchaje, eligió ser jugador crema por dos temporadas y media.

"Soy hincha de Alianza Lima, pero soy profesional y decido por un mejor futuro", comentó al programa 'Barrio Fútbol' de Radio Ovación. Y agregó: "Estoy contento porque se dio la oportunidad de llegar a un club grande como Universitario de Deportes".

Sobre su decisión, Daniel Chávez comentó: "Con Alianza Lima tuve una conversación un mes atrás y me manifestaron interés, pero me dijeron que tenga un poco de paciencia, y luego ya no recibí llamadas. Con Universitario fueron más rápido las negociaciones, también fue una mejor oferta y a largo plazo".

Además, contó que ya se reunión con el técnico Pedro Troglio, quien lo pidió como refuerzo: "Tuve una conversación amena, me explicó como le gusta que jueguen sus equipos, me dio la bienvenida y mañana tendré la idea más clara de su juego. La posición en que me toque jugar, lo haré de la mejor manera".

El libro de pases del Descentralizado se vuelve a abrir este martes 1 de agosto y Universitario de Deportes podrá inscribir a Daniel Chávez como su jugador. No está descartado que puedan llegar más jugadores.

