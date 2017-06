Deportivo Cali explicó por qué quiere a Alberto Rodríguez: "Las negociaciones están avanzadas"

El gerente deportivo de Deportivo Cali de Colombia, Eduardo Franco, habló sobre el interés por Alberto Rodríguez, defensa de Universitario de Deportes y aseguró que "las negociaciones están avanzadas".

► “A Rodríguez sí le interesa la propuesta de Deportivo Cali”

"En este punto, las negociaciones las está manejando el presidente, no sé cuál es el estado de la negociación. Sé que están avanzadas pero no puedo decir nada, la experiencia del fútbol me dice que mientras no hay nada firmado, no hay nada concreto", declaró Franco a RPP.

El directivo, además, explicó las razones por las que Deportivo Cali quiere fichar a un jugador como Alberto Rodríguez, quien tiene una cláusula de salida al extranjero en su contrato con Universitario de Deportes.

"Tenemos un interés marcado por Rodríguez, es un central de muchísima capacidad y gran recorrido. Le puede aportar mucho al equipo no solo dentro del campo, sino también como modelo a los jóvenes que se encuentran en su proceso de formación", dijo.

Agregó: "Aquí todas las contrataciones terminan siendo consensuadas, fruto del análisis hecho con algún tiempo de respaldo. Le pedimos referencias a Mayer Candelo sobre Alberto Rodríguez, pues en el proceso de evaluación de fichajes nos apoyamos en todas las opiniones posibles. Queremos que los jugadores que vengan de afuera sean buenas personas con un entorno familiar sólido, pues hay jóvenes fácilmente influenciables dentro del grupo".

