Deportivo Municipal vs. Ayacucho FC se enfrentan este sábado en la última fecha del torneo Apertura. Para los ediles es clave terminar bien pensando en el acumulado. La visita tiene el mismo objetivo y quiere alejarse más de los puestos de descenso. (Gol Perú/3:00 pm)

Deportivo Municipal dio pelea en el Apertura, aunque eso no le alcanzó. La 'Academia' llegó a la última fecha sin chances de ser campeón. Pero ello no implica que se dejará estar ante Ayacucho FC. Y menos si juega de local.





Terminar el Apertura cerca de los puestos que dan cupos a la Sudamericana es clave para Deportivo Municipal. Ello lo tiene claro Gerardo Ameli, técnico del cuadro edil.

"Para nosotros todavía no terminó el torneo, es muy importante los 3 puntos en el acumulado para no pasar sobresaltos con la baja, y tener la ilusión de clasificar a una copa, si es que no logramos algo mejor en el Clausura", dijo el entrenador de Deportivo Municipal.





Al frente esta Ayacucho FC que hoy respira más tranquilo en la lucha por seguir en Primera. Los 'zorros' están a nueve puntos de Alianza Atlético que es penúltimo y no quieren que la suma se reduzca.

ALINEACIONES CONFIRMADAS



Deportivo Municipal: Erick Delgado, Rodrigo Cuba, Adrián Zela, Luis Calderon, Aldair Salazar, Armando Alfageme, Mario Palomino, José Guidino, Pier Larrauri, Italo Regalado y Diego Mayora.



Ayacucho FC: Mario Villasanti, Jesús Arismendi, Marcos Ortiz, Sixto Ramírez, Iván Chumpitaz, Paolo Joya, Juan Morales, Henry Colán, Jairsinho Baylón, Willyan Mimbela y Carlos Orejuela.