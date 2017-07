Municipal está de aniversario: los protagonistas cuentan el éxito en estos últimos años

Hace seis años, Deportivo Municipal se encontraba sumergido en el lado más oscuro que ningún equipo desea estar: cerca de la desaparición. Todo cambió luego de ser campeones de la Segunda División 2014: el cuadro edil se convirtió en protagonista del Descentralizado, y ya jugó Copa Libertadores y Sudamericana.



Un 27 de julio de 1935, se fundó el querido Deportivo Municipal. La mejor parte de su historia aún está entre fotos a blanco y negro. Era uno de los equipos más importantes en la época amateur del fútbol peruano, tanto que fueron los últimos campeones no profesionales, en 1950. Luego, Muni ha pasado unas de cal y otras de arena.



Eso sí, este aniversario edil es totalmente distinto a los que su hinchas, lamentablemente, ya se estaba acostumbrando: luchando en los primeros puestos del torneo local y con dos clasificaciones internacionales encima. Mejor momento luego en el fútbol profesional, imposible.

Pero la mayoría de personas se pregunta. ¿Cómo en tan poco tiempo Deportivo Municipal creció a pasos agigantados?

Con Oscar Vega, presidente del club en estos tres años, el equipo ‘Edil’ volvió a los torneos internacionales luego de 34 años y, a su vez, peleó en los primeros lugares del Descentralizado.



"La clave ha sido contar con empleados capacitados en el área, quienes se han encargado de sanear las deudas con jugadores y la Agremiación. Además, los futbolistas aprendieron que Deportivo Municipal significa estar en una familia y tienen que defender la franja a muerte con mucha entrega y sobre todo pasión", nos cuenta.



"La verdad que es un gran honor poder defender estos colores por lo que significa el equipo, por la hinchada y sobre todo la historia que tiene en el balompié peruano. Me siento muy contento de pertenecer a esta gran institución", relata Pedro Gutiérrez, quien ha pasado por casi todas las categorías con la franja.



El japonés Masakatsu Sawa es, quizás, el máximo ídolo moderno de Deportivo Municipal. Se puso por primera vez la franja en el pecho en 2007, y, siete años después, regresó para ser campeón de Segunda División. "Es un equipo que quiero mucho, la gente siempre me apoya, hemos vivido juntos la parte más difícil, cómo también la etapa buena que estamos pasando", nos dice emocionado.



Adrián Zela había dejado el fútbol, pero en Deportivo Municipal retomó su amor por el balompié. "Es una sensación especial para mi vestir esta camiseta del Club Centro Deportivo Municipal.Estar aquí significa mi renacer en el fútbol. Desde que llegué los hinchas me mostraron todo su cariño y lo único que hago es devolverle esa gratitud dejando todo en la cancha", nos cuenta.

En todo lugar donde estemos, siempre encontraremos un hincha de Deportivo Municipal. El cuadro edil está presente en una parte del coazón de todo hincha del fútbol peruano. ¿Cómo no querer al Muni si sus colores son como los de la Selección Peruana? Feliz cumpleaños, franja.