Deportivo Municipal: Diego Mayora bailó a la defensa de San Martín, anotó y casi se cae de cara

No, no se trata de unas previas para los Panamericanos. Diego Mayora se volvió loco tras anotarle por primera vez a San Martín y celebró de una forma tan descontrolada que, solo por muy poco, no terminó de forma terrible.

A los 50 minutos del compromiso, el popular 'Macocho' se sacó de encima hasta a 3 defensas de San Martín y anotó un verdadero golazo luego de haber desperdiciado un penal en la primera parte.

El atacante estaba teniendo un bajo partido y por eso no dudó en celebrar con todo tras quitarse la sal. Rápidamente su intención fue colgarse del alambrado y festejar con la gente edil; sin embargo en su camino a la tribuna, el delantero intentó saltar una valla alta y por poco termina cayendo de cara hacia el piso.

Podrá estar un poco gordito, pero aún le queda equilibrio. Por suerte, el delantero logró estabilizarse al final y pasar el obstáculo con mucho suspenso.

La gente en las tribunas celebró con el alma el gol de su máximo artillero, pero pasó un gran susto cuando vio que la valla publicitaria se tambaleaba y el delantero casi termina en el piso.

