Deportivo Municipal logró un empate ante Real Garcilaso con sabor a derrota. El delantero edil Diego Mayora dio la cara al final del partido para hacer una autocrítica del equipo por la forma en que se dejó igualar.

"Queda una molestia por este resultado. No estamos aprovechando cuando ganamos y tenemos un jugador más", señaló el atacante pucallpino al abandonar el estadio Iván Elías Moreno de Villa El Salvador.

Mayora manifestó que la para del Torneo de Verano por las Eliminatorias le vendrá como anillo al dedo a Deportivo Municipal para corregir los errores. Confía en que será así y la 'Academia' retornará con nuevos aires.

De otro lado, 'Macocho' apuntó que no le da importancia a lo que hagan los otros equipo, ni el líder del grupo B: UTC. "No sé quién está puntero. Yo solo me fijo en mi equipo. Creo que paso a paso vamos a avanzar", puntualizó.

TE PUEDE INTERESAR

Perú vs. Uruguay: el sacrificio de los hinchas por conseguir entradas en el Estadio Nacional