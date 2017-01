El presidente de Deportivo Municipal, Óscar Vega, lamentó que Pablo Lavandeira no se quedara a pesar del deseo del club. Y responsabilizó de eso a su empresario. Adrián Troche, quien ocupa dicha función, habló con Depor y mostró su sorpresa con la versión del dirigente.

"Estuve en Lima en noviembre pasado y almorcé con el presidente. Le hablé sobre las pretensiones económicas de Pablo. Me dijo que teníamos que esperar porque el equipo estaba jugando cosas importantes, por la Sudamericana y la Libertadores, pero que si se clasificaba, el primero en renovar iba ser él. Entonces, le pedí a Pablo que se quedara tranquilo", contó Troche.

El empresario relató que Vega le comunicó días después que la ampliación del vínculo de Lavandeira estaba fuera del presupuesto y que, además, había problemas con el cupo de extranjeros. A su entender, la razón era otra.

"A mí me dio la sensación de que no era tanto por el aspecto económico, sino que había algo que me sonaba como que no lo querían. No sé por qué. Creo que fue el mejor extranjero del plantel y también el mejor volante del campeonato. No lo digo yo, sino la prensa", apuntó.

Troche lamentó que el dirigente edil haya vertido esas declaraciones. Además, detalló que el arreglo con Sport Rosario fue con la misma oferta que le entregó a Deportivo Municipal.

"Traté de comunicarme con Vega, pero no me ha contestado. Me pareció un tipo excelente, muy buena persona. Está en todo su derecho de que no querer renovar a Pablo, pero no que diga versiones que no son", finalizó.

