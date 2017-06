Erick Delgado cumplió 500 partidos en el fútbol profesional en la victoria de Deportivo Municipal sobre Alianza Atlético. Luego del encuentro, el meta confesó que llegó a esta marca gracias a su personalidad, la cual genera que algunas personas lo quieran y otras lo odien.

"Así soy yo. Blanco o negro, no gris. A mi me quieren o me odian. No hay un término medio conmigo. La gente que no me quiere, me verán renegando y los que sí, gracias por estar a mi lado", señaló el meta a la salida del estadio Iván Elías Moreno de Villa El Salvador.

El arquero manifestó que a sus 34 años sigue siendo la misma persona. Reconoció que es picón, pero lo que mejor lo define es su sonrisa en cualquier situación. "Soy un tipo extraño, lo sé. Pero soy un tipo que siempre he estado alegre y siempre trato de estar alegre con mis compañeros. No soy tenista, soy un jugador que depende mucho de ellos", sostuvo.

Erick Delgado dedicó el triunfo sobre el 'Vendaval del Chira' a su familia por ser su soporte en todo momento. También a los hinchas que le envían buenas vibras a través de las redes sociales.

