Deportivo Municipal: Erick Delgado vivió con Depor la previa de sus 500 partidos en Primera División

Recuerda su primer partido como si hubiera sido ayer. Lo tiene grabado. Erick Delgado tenía solo 20 años cuando aprendió a evitar los goles en Primera. Llevar los guantes no fue nada fácil, pero lo logró y está listo para celebrar su partido número 500, mañana, ante Alianza Atlético.

¿Qué significa cumplir 500 partidos en Primera?

No sabía que los cumplía. Es una suma bastante grande. Así no más no se cumplen. Estoy muy contento de conseguir estas cosas. Pocos pueden cumplir 500 partidos, ya tengo algo qué contarle a mis hijos.

¿Te acuerdas de tu primer partido?

Claro, fue contra Coopsol en marzo de 2002. Ese partido fue anecdótico porque me expulsaron. Fue por mi inexperiencia de ese momento.

¿Qué delantero te dio dolores de cabeza?

El ‘Checho’ Ibarra siempre me hacía renegar. Tenía la suerte de que le caía la pelota y me hacía goles. Ojo que también le he tapado muchas.

Tu ‘top’ tres del mejor arquero peruano....

Es difícil. Seguramente me pondré adelante. Sé que la gente me va a destruir, pero considero que soy el mejor arquero, luego (Leao) Butrón y (Carlos) Cáceda.

¿Tienes para rato?

Butrón puso la valla alta. Si tiene 40 años y puede seguir jugando, entonces yo tengo para rato (risas).

LAS CALETAS

Al ‘Tanque’ con cariño

“El penal atajado que más recuerdo es a Flavio Maestri en la final (Cristal - Alianza) del 2004. Lo grité como loco”.

Qué piña

“Tenía propuesta de Botafogo en 2008, pero me rompí la rodilla”.

Cero colores chillones

“Me gusta tapar de color negro. Es más sobrio. Nada de fosforescentes”.

Flores para Córdoba

“Óscar Córdoba era un grande. Uno de los mejores que vi cuando era niño. Era un dotado, un tipo diferente”.

Tiene su ritmo

“Me gusta la salsa. Escucho mucho a Héctor Lavoe y Grupo Niche. Si estoy acompañado de alguien, bailo”.

LOS 500 DEL LOCO

Dejó huella en todos los clubes que defendió, pero su ‘bobo’ es Cristal, en el que jugó más de la mitad de su carrera.

312 partidos con Sporting Cristal

93 partidos con Juan Aurich

94 partidos con Deportivo Municipal