Camina de un lugar a otro. No puede estar quieto. Se agarra la cara, aplaude y reniega si es necesario. Así vive Gerardo Ameli los partidos. Tan intenso como en los entrenamientos con Deportivo Municipal.



Sus propios jugadores afirman que no se saben quién es más ‘loco’: Erick Delgado o el ‘profe’. “Eso me preocupa”, dice con una sonrisa. El DT de los ediles charló con Depor.



Vemos a otro Deportivo Municipal, ¿cómo mejoró?

Los jugadores nunca perdieron la motivación, solo los notaba preocupados por la situación. Quizás un poco impacientes.



¿Cuál es su objetivo?

En cortísimo plazo, ganar el sábado a Aurich. Encontrar la mejor versión del equipo para tener mayor chance de ganar. A largo plazo, poder desarrollar un trabajo que quede en la historia del club.



¿Y su estilo?

Si me lo preguntabas antes, yo me consideraba un entrenador que tenía claras mis ideas, un sistema definido. Ahora, nos adaptamos al medio en el que estamos, a las cualidades de los jugadores y al rival.



Usted vive con pasión...

Vivo los partidos con mucha intensidad, demasiada, a veces. Es parte del contagio que uno transmite a los jugadores.



Usted estaba en menores de Sporting Cristal cuando Sampaoli dirigió el 2007...

Trabajé dos años en menores en la FPF. Luego pasé a Sporting Cristal siendo jefe de unidad técnica. Me parece que Sampaoli llegó en una época que no era la mejor para su forma de pensar el fútbol. Eso le causó una mala pasada en cuanto a resultado deportivo y el éxito del proyecto. Si hay algo que le dejó Sampaoli a Cristal, es el vínculo entre menores y jugadores de Primera. Eso cambió mucho.



Entonces, ¿es ‘bielsista’ o ‘sampaolista’?

Hace 10 años atrás o siete, te hubiera dicho que soy ‘bielsista’. Hoy pienso que lo mejor de Bielsa está buenísimo, pero también lo de Martino y lo de Sampaoli y trato de tomar lo mejor de los tres. No me da la chance de encasillarme en uno solo. Ojalá yo pueda ser el 10% de Sampaoli en cuanto a su capacidad y su carrera.



