Deportivo Municipal: jugador 'edil' abandonaría el club por falta de continuidad

La falta de continuidad sería el principal factor para la desvinculación de Joao Ortíz de Deportivo Municipal. El lateral chileno no consiguió ganarse un lugar en el equipo de Gerardo Ameli y su salida sería inminente.

Por este motivo, Ortíz manifestó que evaluará su situación contractual con Universidad de Chile, dueño de su pase. "Viajaré a Chile para hablar con el club dueño de mi pase. Eso no significa que no me sienta cómodo en Deportivo Municipal", indicó el jugador chileno al programa 'Jugando en Pared' de Radio Ovación.

Joao Ortíz llegó a Deportivo Municipal procedente del Deportes La Serena. A inicios de año, la 'Academia' participó en la Conmebol Libertadores y tuvo a Ortíz como dueño del lateral izquierdo. Más adelante, el limitado cupo de extranjeros le negaron al chileno su participación en el Torneo de Verano.

Debido a su padre padre peruano, el lateral mapochino aceleró los trámites de su nacionalización y quedó congelado en Deportivo Municipal hasta la obtención del documento nacional.

Sobre posibles ofertas, Ortíz afirmó que tiene dos propuestas del país sureño, aunque las evaluará con detenimiento. "Tengo dos opciones para jugar en Chile, pero recién la próxima semana definiré este tema. Mi cláusula de salida dice que, si a los seis meses llegaba una mejor oferta, podía desligarme de Deportivo Municipal", finalizó Ortiz.

