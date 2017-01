Deportivo Municipal: las postales del choque con Independiente del Valle

Deportivo Municipal enfrenta a Independiente del Valle por la primera fase de la Copa Libertadores. Los ediles vuelven a participar en el torneo continental después de 35 años.

Las cosas no empezaron bien para los dirigidos por Marcelo Grioni. La visita se puso adelante en el arranque del primer tiempo por una desconcentración en la defensa.

Deportivo Municipal no cuenta con todas sus figuras. El delantero colombiano Danny Santoya y el volante colombiano Freddy Álvarez no se encuentran en lista porque sus cartas pase no llegaron. El lateral Rodrigo Cuba también quedó fuera de lista por motivos personales.

