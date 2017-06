Deportivo Municipal: el sacrificio de Erick Delgado en su cumpleaños 35 (VIDEO)

¿Cómo reaccionarías si en tu cumpleaños tienes que trabajar? Malazo, verdad. Eso le sucedió al arquero de Deportivo Municipal Erick Delgado, quien este viernes sopló 35 velitas mientras su equipo se alista para chocar contra Juan Aurich el sábado.

Por ese motivo, el 'Loco' adelantó su onomástico anoche con una amena reunión con amigos, quienes le cantaron la 'happy birthday' acompañados de una torta, según imágenes publicadas por el propio futbolista en su cuenta de Instagram.



Deportivo Municipal: Erick Delgado vivió con Depor la previa de sus 500 partidos en Primera División

Delgado entrenó esta mañana con Deportivo Municipal y recibió los saludos de sus compañeros. Por la tarde viajó con el plantel al norte del país para el compromiso ante el 'Ciclón' por la séptima fecha del Torneo Apertura.

Los ediles están con el pie en el acelerador en el campeonato y este fin de semana pueden alcanzar la punta de la tabla. El 'Loco' es consciente de que todo sacrificio valdrá la pena para festejar a fin de año.

Erick Delgado logró un récord de 500 partidos en la profesional en el triunfo sobre Alianza Atlético de la fecha pasada en Villa El Salvador. El meta se siente motivado por ese logro y va por más con la 'Academia'.

