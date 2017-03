Deportivo Municipal recibe a Sport Huancayo este miércoles en Villa El Salvador por la séptima fecha del Torneo de Verano. Los ediles no la pasan bien y marchan sextos en el grupo B y se enfrentarán al cuadro huancaíno que es tercero (Gol Perú/3:30 pm).

Tres partidos sin ganar, sin anotar y sin sumar. ¡Cuánta bronca encima! Y ya toca quitársela. Deportivo Municipal enfrentará a Sport Huancayo y el triunfo es una obligación pues no gana desde el 10 de febrero ( 2-1 a Aurich).



Una bronca que nunca existió y la supuesta salida de Marcelo Grioni fue lo que más se habló en la previa. No estará Pier Larrauri por lesión (esguince tobillo derecho) y el técnico de Deportivo Municipal lo reemplazará con el ‘tico’ Freddy Álvarez.



“Sport Huancayo vendrá a tratar de meterse atrás como lo hace cuando sale de visitante. Las especulaciones siempre estarán. Cuando las cosas no vienen bien, se hablan cosas malas. No meto presión a mis jugadores. El único responsable soy yo”, le dijo el técnico a Depor.



Deportivo Municipal más unidos que nunca, necesita que el Sport Huancayo pague los platos rotos: el año pasado le ganaron 2-0 en Villa El Salvador. Toca levantarse y todos juntos.



Posibles Alineaciones:



Deportivo Municipal: Erick Delgado, Rodrigo Cuba, H. Salazar, Adrián Zela, José Guidino, Armando Alfageme, Rafael Guarderas, Pedro Gutiérrez, Freddy Álvarez, Diego Mayora y Sergio Moreno. DT: Marcelo Grioni.





Sport Huancayo: Joel Pinto, Cord Cleque, Víctor Balta, Gustavo Villamayor, Manuel Corrales, César Ortiz, Waldir Calderon, Víctor Peña, Guizazola, Blas Lopez y Jimenez.



