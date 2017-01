Descentralizado 2017: futbolistas colombianos predominarán en el campeonato peruano

Pese a que aún no se conoce la fecha exacta del inicio del Descentralizado 2017, los 16 clubes que participarán esta temporada en el campeonato peruano no se han dormido en sus laureles. Al contrario han reforzado sus filas no solo con jugadores nacionales sino, también, han echado mano de foráneos.



Algunos clubes ya han cerrado sus fichajes extranjeros, pero otros aún faltan armarse. Pero hasta el momento, ¿e qué país provienen los refuerzos foráneos de los 16 equipos que participarán en el torneo nacional? Depor te lo cuenta.



Hasta la fecha, los clubes han contratado a 50 jugadores extranjeros. En esta lista incluimos a futbolistas que han renovado contrato, han cambiado de equipo y los nuevos. La nacionalidad que predomina, al igual que el Descentralizado 2016, es la colombiana.



Desde Colombia hemos importado 13 jugadores. Le sigue muy cerquita Argentina (11) y Uruguay (9). Pero no son los únicos. En la lista también encontramos jugadores de Japón, Venezuela, Costa Rica.





Debemos indicar que Horacio Calcaterra (Argentina) y Joao Ortiz (Municipal) están en pleno proceso de nacionalización. Si eso ocurre no ocuparán plaza de extranjero.



En este recuento no mencionamos a los técnicos extranjeros ni a los jugadores nacionalizados.