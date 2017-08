Descentralizado: ¿Las tarjetas amarillas acumuladas se borran para el Clausura?

Las tarjetas amarillas pasan a ser un tema importante, sobre todo para Universitario de Deportes y Alianza Lima, quienes en la fecha 2 del Torneo Clausura se enfrentan entre sí, ¿se acumulan o empezamos desde cero?

Para mala suerte de los 'compadres' y para el resto de equipos del Descentralizado, en el Clausura las tarjetas amarillas no se borran. Es decir, los que acumularon 5 no podrán jugar en la primera fecha, y los que llevan 4 deberán cuidarse de no recibir otra, sino tendrán que cumplir una jornada de suspensión.

<<En el presente Campeonato Descentralizado, entiéndase Torneos de Verano, Apertura y Clausura, el Jugador que acumule 5 Tarjetas Amarillas, será automáticamente suspendido por 1 fecha y así cada 5 tarjetas amarillas sucesivamente. Las tarjetas amarillas son acumulables en los tres (3) torneos mencionados. Esta acumulación se eliminará en los Playoffs, que comenzarán con 0 amarillas. De terminar con una suspensión en la última fecha del Torneo Clausura, esta suspensión se cumplirá en el próximo partido oficial ADFP>>

Pensando en el clásico de la fecha 2 en Matute, en Universitario tenemos a Alberto Quintero, Jersson Vásquez, Ángel Romero y Emanuel Páucar en riesgo de perderse el partido. Mientras que en Alianza solo Francisco Duclos tiene 4 amarillas.

El Torneo Clausura arranca este viernes y los 16 clubes buscarán encontrar una regularidad para ganar el certamen y enfrentar en la final a Alianza Lima.

