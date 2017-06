Diego Chávez: el camino que tomará para reducir 91 kilos y llegar a su peso ideal [VIDEO]

Diego Chávez lleva más de dos semanas sin entrenar. En Sport Rosario dicen que le rescindieron contrato por sobrepeso. Sin embargo, el futbolista contradice la versión del club, pero es consciente de que ya no luce físicamente como aquel lateral veinteañero de Universitario de Deportes, que trepaba ligerito por la banda derecha. Hoy, el campeón crema del 2013 pesa 91 kilos y no quiere ser un recuerdo de ayer, porque todavía tiene 24 años y se siente más vigente que nunca.

Ni los amigos del Callao, ni los consejos cumplidores lo regresarán a la máxima competencia. ‘El Cholo’ quiere jugar, volver a sentirse querido por la ovación y seguir los pasos de su promoción Edison Flores o Andy Polo. Evidentemente, Diego quiere volver a ser ese Chávez de la era Daniel Ahmed antes de que sea muy tarde. Por eso, recurrió a un personal training, que lo ayudará a llenar de disciplina a un cuerpo, cuyo peso ideal exige los 83 kilogramos como máximo.



El peso actual de Diego Chávez. (Foto: Depor) El peso actual de Diego Chávez. (Foto: Depor)

En resumidas cuentas, el ex Universitario de Deportes tendrá la difícil tarea de bajar casi 7 kilos en un mes. Y para ello entrenará 20 minutos todos los días en un centro de alto rendimiento, donde no hay máquinas de gimnasio y solo los movimientos corporales ayudarán a quemar el exceso de carbohidrato. El reto será a doble turno: el primero arrancará a las 7 a.m. y el segundo a las 3 p.m.



“En las mañanas hará ejercicios con pelota, trabajos reducidos; es decir, pura técnica. En la tarde, hará trabajos musculares, todo lo que sea trabajos funcionales. A esto se sumará el aumento de proteínas y la reducción de carbohidratos. Este sistema de trabajo es nuevo para los futbolistas del Perú, pero los resultados son inmediatos”, nos dijo Giovanni Cafferata, el personal training de muchos futbolistas profesionales y de la farándula limeña.



Bajar el nivel de grasa, volver a tonificar el cuerpo y mejorar las habilidades físicas será el nuevo reto de Diego Chávez Pero desde hoy y para siempre tendrá que ser un profesional a tiempo completo.