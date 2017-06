Diego Chávez: su verdad tras dejar Sport Rosario, su lado empresarial y el trabajo con presos de Lurigancho

Desde hace una semana, Diego Chávez se levanta y ya no ve el plan de trabajo a cumplir con Sport Rosario. Todo lo contrario, cumple rol de padre, ve su reloj y emprende otra ruta: el de cuidar un negocio que empezó como capricho y hoy empieza a rendirle frutos inesperados.

Pero en su rostro no hay alegría. El pensar que debe esperar dos meses para poder tener su revancha en el fútbol lo hace masticar bronca e impotencia. Pero también este duro golpe que significó salir del cuadro 'Canalla' le ha dejado una gran lección. Diego Chávez salió a contar su verdad y explicar por qué dejó el cuadro auriazul.

"Lo que me molestó fue que dijeran que salí por indisciplina o sobre peso cuando no es así. Ellos quisieron rescindir contrato porque estaban incómodos conmigo y yo acepté por la misma razón. Llegamos a un acuerdo, nos agradecimos listo", cuenta el 'Cholo' con bastante indignación por los comentarios que él considera son malintencionados.

"No estaba con sobre peso"



Diego Chávez reconoció que al llegar a Sport Rosario estaba con cuatro kilos de más, pero "los bajé, me puse en forma y si no jugué fue decisión técnica", cuenta. Pero lo que más bronca le dio fue que la llegada de Gustavo Onaindía no le dio vida. "La directiva ya había tomado la decisión y ni siquiera pude hablar con el profesor".

Diego Chávez se topó con una dura realidad: "el fútbol es muy ingrato". (Francisco Neyra/Iván Huerta/Mauricio Motta)

Eso sí, es consciente que cometió un gran error que le costó estar sin equipo. "Cuando estaba en la 'U' me confié y eso me pasó factura. Llegué a Sport Rosario y pensé que jugaría todos los partidos y tampoco. Ahora se me abrió un nuevo camino y buscar un club donde pueda cobrarme la revancha y cumplir los sueños que aún tengo pendiente: la Selección Peruana y emigrar".

Pero la lección más grande que aprendió tras su salida de Universitario de Deportes y de Sport Rosario es que "el fútbol es muy ingrato. Nunca recibí una llamada a preguntar cómo estoy o darme un respaldo. Los únicos que estuvieron fueron mi esposa, mis hijos y mi familia. Y es por ellos que voy a esforrzrme mucho más".

Su otra faceta: empresario con labor social



Pero la vida de Diego Chávez continúa y, por ahora, se deidcará a tiempo completo a un 'capricho' de su esposa que ahora rinde frutos y, además, le permite ayudar socialmente a los reclusos del penal de San Juan de Lurigancho: su tienda de ropa femenina.

"Mi esposa me dio la idea porque me dijo que el fútbol es una carrera corta. Pensé en poner una tienda de ropa de hombres y ella me dijo que no porque las mujeres compran más. Le cumplí su capricho y ahora ya tenemos ocho tiendas y le damos trabajo a los reclusos del penal de Lurigancho donde he podido meter seis máquinas para la producción"; contó.

Diego Chávez cumplió el capricho de su esposa y ahora van por su octava tienda.(Francisco Neyra) Diego Chávez cumplió el capricho de su esposa y ahora van por su octava tienda.(Francisco Neyra)

