Han pasado casi 5 meses de la última vez que Diego Chávez jugó un partido oficial. Lo hizo con camiseta de Sport Rosario en Huaraz y luego lo congelaron por problemas extradeportivos, según reveló el propio club. Por supuesto, todo esto lo conllevó a negociar la rescisión de un contrato que lo vinculaba al ‘Canalla’ hasta el 2019. Sin embargo, hoy, el lateral asegura tener la opción de regresar a Universitario de Deportes, su ex casa.



Y es que, según pudo corroborar este Diario, el representante del futbolista de 24 años de edad ofreció a Diego Chávez a Universitario de Deportes. Es decir, la hoja de vida de ‘Chaveta’ es analizada por la dirigencia crema, de cara a la apertura del libro de pases.



“Mi representante me dijo que había una posibilidad de ir a Universitario. Ojalá se dé. Me gustaría volver a casa. Si Dios quiere, regresaré. La parte económica no es el problema”, dijo Diego Chávez a Depor.



En ese sentido, el lateral derecho confesó sentirse agradecido con la hinchada de Universitario de Deportes por los varios mensajes que le dejan en sus redes sociales. Según Chávez, la voz del pueblo le pide a gritos que regrese a Ate, para competir el puesto con Aldo Corzo y Josué Estrada.



“Yo tengo una página y los hinchas de la ‘U’ me escriben. Me piden que vuelva. Sus mensajes siempre me llenan de emoción, pero esto ya no depende de mí”, agregó Diego Chávez.



Por el momento, Diego Chávez entrena por cuenta. El desafío de ponerse en forma aún está en camino. Lleva casi dos semanas y bien sabe que pesar 91 kilos no es la fórmula para conseguir equipo.



