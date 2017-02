Parece una pesadilla que no tiene cuando acabar. En realidad, a todo Universitario de Deportes lo tiene preocupado, porque el equipo no sabe lo que es ganar hace 5 partidos. De hecho, la eliminación de la Copa Libertadores ha sido un duro golpe para el cuadro de Roberto Chale; un golpe del que todavía no logra levantarse, pese al buen plantel que posee.



“Preocupa el no haber ganado hasta ahora con el plantel que tenemos. Pero hay que levantar cabeza. Queremos revertir la situación de no poder ganar. Nos molesta mucho”, dijo a Gol Perú Diego Guastavino, luego del empate que forzó Universitario de Deportes ante Real Garcilaso en el estadio Monumental.



► Universitario: Vargas se comió ruleta de Arroé y le cometió falta

En ese sentido, Guastavino reveló que Universitario de Deportes arrastra un bajón anímico luego de caer en su propia casa 3-0 ante Deportivo Capiatá, lo cual les costó la eliminación de la Copa Libertadores. Por eso, el volante pidió a los hinchas cremas estar más unidos en este duro momento.



“Me quedo con el segundo tiempo que hicimos, por el juego. Jugamos mejor. Merecimos un poquito más. Mejoramos bastante, con el transcurrir de los partidos. Nos ha costado mucho. Nos pegó muy fuerte lo de la eliminación [Copa Libertadores]. Estamos saliendo de eso. Necesitamos ese aliento y contagio de la hinchada”, aseveró Guastavino, que jugó 90 minutos ante Real Garcilaso.



Por otro lado, Universitario de Deportes chocará contra Juan Aurich este domingo en Trujillo. El ‘Ciclón’ llegará al duelo con una derrota ante Sport Huancayo.



“El domingo tenemos la oportunidad para ganar y seguir por esa senda. Después de una victoria, el aire va a cambiar”, concluyó Guastavino.



