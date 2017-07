El drama de Edwin Retamoso y la posición de Real Garcilaso

Edwin Retamoso no la pasa bien hace un mes. El volante de Real Garcilaso se lesionó jugando ante Ayacucho FC. Su diagnóstico fue rotura de ligamentos cruzados y rotura de meniscos internos de la rodilla derecha. Ahí comenzó su drama.

¿Qué pasó? El mediocampista pidió ser operado en Argentina. Mientras que, los cusqueños le propusieron que lo haga en el Perú. Estuvieron cerca de llegar a un acuerdo, aunque lo malo fue que -según relata Edwin Retamoso- le propusieron rescindir contrato para aceptar su pedido.

Así marcha la tabla de posiciones en la fecha 10

"Me dijeron que me opere con el doctor Segura y que ellos pagarían la operación y cualquier excedente yo lo asumía. Dentro de todo, me parecía buena la propuesta, pero me dijo que me pagaban la operación pero antes me pidió que firme un documento. Era la resolución de mi contrato", comentó Edwin Retamoso a Ovación.pe

Hoy 'Reta' pasa sus controles en Cusco, aunque no sabe cuándo se operará. "Yo solo quiero operarme y quedar bien porque vivo del fútbol. Y no es capricho que no me opere con el doctor Segura, a quien quiero y respeto mucho, pero pidiendo consejos en el plantel me dijeron que en Argentina había un especialista en este tipo de lesiones", cerró.

La posición de Real Garcilaso:

Oswaldo Terrazas, asesor legal del cuadro cusqueño, salió en defensa de Real Garcilaso. El directivo asegura que hicieron todo lo posible para operarlo en Lima, aunque el jugador quiere hacerlo en Argentina "por capricho".

Universitario de Deportes: ¿Por qué Gino Guerrero le gusta tanto a Pedro Troglio?



"Consideramos que el doctor Segura es un excelente doctor, incluso operó a muchos jugadores y han quedado muy bien. Pienso que es un capricho del jugador y jalado los cabellos operarse en el extranjero, cuando en el Lima también tenemos muy buenos profesionales", señaló.