DT de Sport Rosario cuestionó a Sporting Cristal y le respondieron: "olvidó que le prestamos jugadores"

Este sábado, Sporting Cristal recibirá a Sport Rosario en partido adelantado de la fecha 12 del Torneo de Verano y que podría complicar a cualquiera en su lucha por llegar a la final. Y a pocos días del partido, Gerardo Ameli empezó a calentar el ambiente con duras declaraciones contra los celestes.

"Ellos adelantaron el partido sin preguntar si había vuelo, que es como debemos viajar según las bases, para los días previos. Nos obligan a viajar en bus, lo que nos quita días de descanso e implica un riesgo por cómo está la carretera por estos desastres que han ocurrido, y nosotros no podemos decir nada porque nosotros tenemos que trabajar pegaditos a la regla, cuando sabemos cómo trabajan ellos", señaló el estratega auriazul.

Y luego prosiguió: "Es decir que Sport Rosario va a jugar el día que quiere Sporting Cristal, a la hora que ellos quieren. Solo falta que ellos pongan el reglamento para ese partido", manifestó en entrevista con Capital Deportes.

Y no demoró mucho en llegar la respuesta desde la tienda celeste. Michael Debakey, gerente del club rimense, indicó que "tuvimos que adelantar el partido porque se nos juntaba con Copa Libertadores y porque es la televisión la que programa los horarios. Si no lo hacíamos (jugar este sábado) en la semana que enfrentábamos a Sport Rosario íbamos a jugar tres partidos: martes con The Strongest (Copa Libertadores), viernes con San Martín (Fecha 11 Torneo de Verano) y domingo con ellos", señaló

"Lo de Ameli no es más que un discurso motivacional, pero no me gusta cuando antes del partido ya se hacen las víctimas. En su comando técnico está Walter Fiori, quien ha trabajado muchos años en Sporting Cristal y sabe de las formas con las que trabajamos y que, a mi parecer, son las correctas. Y para muestra está que nuestros partidos de los sábados a las 3:30 de la tarde son los que menor asistencia han registrado. Además, no puede olvidarse que ellos tienen varios jugadores nuestros a préstamo en su equipo", concluyó.

