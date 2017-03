Duilio Cisneros sobre su salida de Real Garcilaso: "Se retractaron y me pidieron que siga"

Una de las propuestas más vistosas del Torneo de Verano fue protagonizada por el Real Garcilaso de Duilio Cisneros. Sin embargo, el tiempo fue mezquino con él: fueron cinco fechas de buen fútbol con una derrota incluida en Sicuani a manos de UTC que marcó el final de su etapa en su primer desafío como entrenador en Primera.

La directiva decidió echarlo y en un comunicado argumenta que la 'decisión no guarda relación con el aspecto deportivo'. Entonces, ¿por qué se fue? El mismo Duilio contesta la llamada de Depor desde el Cusco, ciudad que le abrió las puertas y que aún no se las cierra. Cisneros quiere contar su verdad.

"Los directivos me citaron a una reunión el lunes por la noche para decirme que no estuvieron contentos con el resultado del partido ante UTC (derrota 4-1 en Sicuani). Ellos consideraron que no había planteado bien el partido y que realicé muchos cambios en el equipo. Inclusive, que puse en riesgo el título y la inversión. El vicepresidente de Real Garcilaso me dijo que no continuaba. Yo le agradecí. Entiendo que esto es fútbol y que si no están de acuerdo con mi forma de trabajo, ellos me podían sacar del puesto", dijo Duilio Cisneros sobre su salida del club cusqueño.

Lo raro es que acto seguido, la directiva de Real Garcilaso se retractó. De un momento a otro, le pidieron a Duilio que se quede en el cargo, pero con un pedido 'especial': que dos miembros del comando técnico de Cisneros sean apartados. Para él, su grupo humano no era negociable.

"Yo les dije que si separaban a alguien de mi comando técnico (CT) yo no iba a seguir trabajando en Garcilaso. Yo los traje. No podría estar tranquilo sabiendo que alguien de mi CT haya sido despedido. Luego me pidieron que se quede el asistente, pero que el analista de videos se vaya", agrega Duilio Cisneros. "Si querían sacar a cualquiera de mi grupo de trabajo, yo no iba a seguir. No me parece ético", añadió.

Finalmente eso sucedió. Ante la negativa del club por mantener al analista de videos en el comando técnico, Cisneros prefirió dar un paso al costado y firmar la rescisión de contrato con la directiva cusqueña. Garcilaso se quedó sin entrenador, pese a que la propuesta llenó los ojos no solo de hinchas cusqueños, sino también de otros entrenadores que los consideraban un rival de temer y con una propuesta valiosa.

"¡Hicimos 38 pases seguidos sin que la toque el rival ante Universitario! Lo tengo grabado. Yo soy docente y se lo voy a pasar a mis alumnos. Tuve un grupo bueno con grandes jugadores. Ellos tuvieron mucha disposición y se dejaron convencer. Realizamos un método holístico con cuatro dimensiones juntas. Yo no hice un trabajo físico separado. Realizamos sobre una dimensión a través del modelo de juego que quisimos hacer. Gracias a Dios, a medida que iban pasando los partidos se fue asentando la idea y la máxima expresión de Garcilaso fue ese primer tiempo contra la 'U'. Y me da pena, porque veníamos así y pudimos conseguir grandes cosas. Nos tropezamos como cualquiera e íbamos en alza. Era un buen proyecto", finaliza Duilio Cisneros.



Finalmente, Cisneros explicó porqué prefirió guardar silencio el día de martes luego de su salida de Garcilaso. "Ayer estuve picón y dolido. Pude haber dicho cosas que no correspondían. Ahora estoy más tranquilo,. Estoy con Dios y él sabe por qué suceden las cosas. No soy ni un vendido ni he regalado el partido ni mala leche. Yo quise ser campeón, y nunca puse en riesgo el partido sabiendo que disputábamos el título. Se presentaron otras cosas que hicieron que el partido no se gane ante UTC", dijo. "Ahora toca esperar con tranquilidad. Por allí se está dando alguna propuesta que otra", finaliza.



