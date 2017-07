Edwin Retamoso: así terminó el drama del jugador de Real Garcilaso

El drama de Edwin Retamoso llegó a su fin. El último capítulo que nos regaló esta oscura situación tuvo un final feliz para el futbolista de Real Garcilaso, quien reveló haber llegado a un acuerdo con el cuadro cusqueño, que en un primer momento intentó rescindirle contrato ante su pedido de viajar a Argentina para tratar una lesión.

“Ellos me dijeron que hablarían con el asesor legal del club porque estas cosas no podían permitirse. Han quedado en otorgarme una licencia con goce de haber para viajar a Argentina y operarme. No hay problema, el contrato lo van a respetar, pero mi tema contractual lo hablaremos a fin de año”, dijo Edwin Retamoso a Radio Ovación.

Cabe destacar que el asesor legal de Real Garcilaso, Oswaldo Terrazas, calificó de “capricho” el pedido de Retamoso al informar al club su decisión de viajar. De hecho, el exvolante de la Selección Peruana, según dijo, Terrazas le propuesto ser operado por el médico Julio Segura; algo a lo que no estuvo dispuesto aceptar.

“Yo pagaré mi operación. Sucede que ya no quiero que se desgaste más esta situación. Mi intención es viajar a Argentina, operarme, recuperarme y volver lo más pronto a las canchas”, agregó Retamoso.

En las próximas horas el futbolista de Real Garcilaso viajará a Argentina para ser operado de una rotura de ligamentos cruzados y rotura de meniscos internos de la rodilla derecha.

