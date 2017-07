Emanuel Herrera ya entrena con Advíncula y Aquino en Lobos BUAP de México

Se marchó con sus goles del Perú en busca de un futuro mejor. De hecho, Emanuel Herrera se consolidó como máximo artillero de Melgar y del campeonato, pero decidió ir a la liga mexicana para ganarse un lugar en Lobos BUAP, donde ya entrena al lado de los peruanos Luis Advíncula y Pedro Aquino.

“Ya está trabajando con nosotros y solamente detalles mínimos lo alejan de la posibilidad de representarnos de forma oficial, estamos acelerando el proceso para que pueda ser elegible el próximo sábado en la visita a Querétaro”, dijo Rafael Puente Jr. a los medio mexicanos.

Herrera llegó a Perú a inicios de año y firmó una temporada por el cuadro de Juan Reynoso, donde marcó 13 tantos, sumado a los 4 goles que anotó en la Copa Libertadores.

Por otro lado, el delantero argentino de 30 años de edad fue fotografiado por los medios mexicanos en las instalaciones del estadio de Lobos BUAP.

"No sabemos si Emanuel Herrera se queda, pero ya está entrenando con nosotros. Aún no se conoce si ya arregló con el club o no", manifestó Pedro Aquino, quien debutó con Lobos BUAP y fue elogiado por la hinchada, debido a su entrega y coraje para recuperar el balón.

