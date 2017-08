¿Entendiste, Jeffry? Juan Vargas respondió al Instagram de Farfán por el título de Alianza Lima

Hace unos días, cuando Alianza Lima se coronó campeón del Torneo Apertura, Desde Rusia le llegó un mensaje en Instagram a Juan Manuel Vargas resfregandole en la cara el logro de los blanquiazules. El protagonista de esa publicación fue Jefferson Farfán quien hasta hoy, recién tuvo respuesta del volante merengue y su amigo.

Luego de las frases de alegría por el título y unas palabras de felicitación a Pablo Bengoechea, con quien coincidió en la Selección Pweruana, 'La Foquita' cerró su post con la pregunta "¿Entendiste @Juanmavarri?" que no es más que el usuario del 'Loco' en la conocida red social. Todo esperaban respuesta, pero esta no llegó. Hasta ahora.

El capitán de Universitario de Deportes habló de aquel polémico mensaje y de su silencio. ""No me di cuenta", fue lo primero que dijo Juan Vargas queriendo reírse. " Me contaron, pero se me fue porque hay cosas más importantes (risas). Pero todo es joda, nada más", le dijo a Depor.

Pero cuando sí se puso serio el 'Loco', fue al hablar del regreso de Jefferson Farfán a la Selección Peruana. "Me alegra su regreso a la ‘sele’. Se estaba perdiendo mucho sin él. Da jerarquía y va a callar muchas bocas", señaló el volante quien tampoco descarta volver como su amigo.

El 'Loco' por ahora tiene como objetivo quedarse en Universitario de Deportes y pelear el título del Torneo Clausura para disputar la final nacional con Alianza Lima. Al final, ¿podrá responderle en Instagram el mensaje a la 'Foquita'?

