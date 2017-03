Erick Delgado tras no ser convocado: "Tiene que ver con qué camiseta te pongas"

Erick Delgado no fue llamado a la Selección Peruana para la fecha doble ante Venezuela y Uruguay y mostró su desacuerdo. El técnico Ricardo Gareca prefirió convocar a Pedro Gallese (Tiburones Rojos de Veracruz), Carlos Cáceda (Universitario) y José Carvallo (UTC).

"No todo es equilibrado, también tiene que ver con qué camiseta te pongas. Pero es algo que siempre he sabido y siempre me he levantado. Y nadie puede negar que ya han pasado 15 años que llevo tratando de estar entre los mejores siempre", comentó el portero para la prensa.

Erick Delgado fue figura en el último choque entre Municipal y Universitario, aunque su equipo perdió por la mínima diferencia.

"A mí no me importa perder y yo salvarme. Yo juego un deporte que son once jugadores en cancha, en total 18. A mí me importa ganar y estoy para hacer mi trabajo, no como muchos que venden humo. Que la gente no lo valore porque no quiere aceptar que tengo muchos años haciéndolo bien y tratando de salvar a mi equipo, por ende peleamos siempre campeonatos, es otra cosa. Yo les preguntaría si alguno de ustedes (prensa) puede decir que no merezco estar en la Selección Peruana. Si yo fuera menos, lo aceptaría", explicó.

"Mucha gente habla de cuando tenía 20 años, cuando fallé en un partido, pero por favor ya pasaron 13 o 14 años. Hay que ser tonto, la gente va madurando", finalizó.

