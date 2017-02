Erick Delgado: No me interesa lo que haga Alianza Lima, ni veré el clásico"

Erick Delgado le restó importancia a la presencia del técnico de Alianza Lima, Pablo Bengoechea, en el triunfo de Deportivo Municipal de este viernes. Aseguró que la 'Academia' irá con todo a La Victoria por los tres puntos en la siguiente fecha.

"A mí no me interesa lo que hagan ellos. Solo me interesa de que mi equipo gane. Y seguramente voy a ir a Matute a ganar", señaló el capitán edil, quien agregó que tampoco verá el clásico del domingo. "No veo esos partidos, la verdad", sostuvo.

Deportivo Municipal: lo último que se sabe de la posible llegada de Diego Mayora

El 'Loco' manifestó que Deportivo Municipal quiere seguir por las sendas del triunfo y sabe cómo hacerle daño a Alianza. "Vamos a plantearle un partido inteligente", dijo el meta, quien confía en la capacidad de sus compañeros

Erick Delgado, de otro lado, no acabó del todo contento el partido contra Juan Aurich. No le agradó el descuento del 'Ciclón' a pocos minutos del final del choque. Espera que no vuelva a pasar.

"El partido ya estaba controlado. Un gol así es una tontería. Después tranquilo porque hemos ganado. Eso va a ser que el plantel se haga fuerte", puntualizó Delgado.

