Erick Elera tiene el look de Juan Vargas y dice que el 'Loco' es de Sporting Cristal

Su simpatía y su carisma lo hicieron conocido en una popular serie de televisión y ahora la hace de presentador de su amado Sporting Cristal. Erick Elera habló con Depor de su hinchaje por los celetes y hasta del look que luce por estos días, muy parecido al del crema Juan Manuel Vargas y hasta bromeó con eso al respecto.

El popular 'Niño con Cara de Pez' afirma que su hinchaje por el cuadro rimense fue más fuerte que la presión, el 'maleteo' y el bullying al que fue presa de niño. "Mi hermano me decía que debía ser hincha de la 'U', sino me agarraba a cocachos. Pero cuando uno está decidido, no le importa nada", contó.

Y reveló que aquel Sporting Cristal de la década de los 90, tricampeón nacional y subcampeón de América, marcaron su hinchaje y hasta soñaba ser como uno de sus ídolos. "Cuando jugaba, creía ser como Flavio Maestri: un oportunista", dijo y aceptó el reto de Depor de demostrar sus dotes con el balón.

Pero la pregunta de cajón llegó: el parecido look al de Juan Manuel Vargas, fichaje estrella de Universitario de Deportes para esta temporada. Erick Elera no pudo aguamtar la risa y hasta bromeó con el tema. "Sí, dicen que me parezco, entocnes Sporting Cristal ha fichado al 'Loco'", manifestó.

Eso sí, no quiere polémicas con los hinchas rivales, pero dejó un mensajito al final. "respeto a cada equipo y las cosas se ven en la cancha, el que mejor las haga será campeón. Y el año pasado lo fue Cristal".

