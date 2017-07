De la Europa League a Perú: “Tengo la posibilidad de jugar en un grande de Lima”

Hace un año atrás, Claudio Torrejón debutó en uno de los torneos internacionales de Europa. Jugaba para el Banants de Armenia y participó 90 minutos de una experiencia que pocos peruanos han podido tocar. Hoy, el ex Fénix de Uruguay, está de vacaciones en Perú y reveló la posibilidad de quedarse en Lima para jugar en la ciudad que lo vio levantar una copa con Sporting Cristal.

“Hay una posibilidad de quedarme en Perú. Es un club de Lima [risas]. Las cosas la está manejando mi representante. Pero la prioridad siempre estará ir afuera. Sé que también hay una propuesta de Europa”, dijo el ex seleccionado nacional con Daniel Ahmed a Depor.

A pesar de que Claudio Torrejón trató de mantener bajo siete llaves el nombre del club al que fue ofrecido, este Diario pudo saber que su representante se reunió con Gustavo Zevallos, gerente deportivo de Alianza Lima, para tratar diferentes temas, entre uno de ellos, por supuesto, fue el ofrecimiento del jugador polifuncional [lateral derecho y volante].

“En Perú jugué de mediocampista por fuera. Desde Armenia hasta Uruguay jugué de volante central. Me gusta ser agresivo para marcar y piso el área también. La experiencia de Armenia fue positiva y confirmó el nivel que tenía. Jugar la Europa League fue una experiencia inolvidable. Ahora, pasar a Uruguay tiene una línea bastante marcada en lo ofensivo”, agregó el excapitán ‘bicolor’.

¿Alianza Lima lo necesita? Por el momento, el cuadro de Pablo Bengoechea busca reforzarse en la parte ofensiva (delantero). Y claro, la parte defensiva aún no es sólida, precisamente por la banda derecha, donde Paolo de la Haza no convence a la hinchada y Luis Garro (20 años) todavía tiene camino por recorrer para ganar experiencia.

“Ferrini me llevó a Fénix. Jugué casi todos los partidos. Me fue bastante bien, pero algunas cosas no nos agradaron. Por eso decidimos no renovar el vínculo”, concluyó el futbolista de 24 años de edad.

