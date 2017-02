Facebook: la enternecedora imagen de niños jugando tras torrencial lluvia en Chiclayo

Ha llovido dos días en Chiclayo. El Alianza Lima vs. Juan Aurich acaba de ser debido a las consecuencias que dejó el fenómeno: casas derrumbadas, pistas en mal estado y, por supuesto, canchas de fútbol llenas de agua. La ‘Ciudad de la Amistad’ parece haberse enemistado con la naturaleza. Pero no todo es negativo para un grupo de enternecedores niños peloteros, que viven en la Urbanización Las Brisas, ubicado en el distrito norteño.



Los charcos de agua que dejó el diluvio se hacen cómplices de una aventura futbolera que vive un grupo de 11 niños en una cancha de fulbito ubicado en el barrio chiclayano. Es de tarde y los dos líderes naturales eligen a sus mejores, chacotean un momento, sueltan la pelota y esta comienza a rodar lenta por el agua y forzada por unas piernas competitivas.



Complejo Las Brisas - Chiclayo. (Foto: Harold Zapata) Complejo Las Brisas - Chiclayo. (Foto: Harold Zapata)

Ambos equipos no tienen uniforme oficial. Y las prendas que llevan puestas ya están mojadas. No importa, pues. Total, en el barrio, cuando se quiere jugar al fútbol, no existen pretextos. Por supuesto, ni los fenómenos naturales serían capaces de opacar la ilusión que emerge de este deporte. Esta misma de la que solo los privilegiados la convierten en profesión…



Esta imagen que mostramos se viralizó por las redes sociales. Muchos usuarios se emocionaron con la instantánea que fue tomada en Chiclayo, la ciudad declarada en estado de emergencia debido a las torrenciales lluvias que desataron desde el jueves.



No importa cuánto más llueva los próximos días en la ‘Ciudad de la Amistad’. Su fútbol no se acabará. El fútbol, en general, no se acabará.

