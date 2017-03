Falleció Aníbal 'Maño' Ruiz, el técnico que le pidió a Daniel Peredo que deje de decirle 'Cuevita' a Christian Cueva

La noche del viernes no fue típica. Los planes de festejo por la llegada del fin de semana se acabaron para quienes aman el fútbol: Aníbal Ruiz, o simplemente el 'Maño', exjugador de Juan Aurich y extécnico de San Martín y León de Huánuco en Perú, falleció en Veracruz, México, a causa de un fulminante infarto y el mundo llora su partida.

Uno de ellos fue Daniel Peredo, quien recordó una anécdota especial: el día que el 'Maño' le pidió que deje de llamar 'Cuevita' a Christian Cueva. El entrenador uruguayo llegó al cuadro universitario en 2010, cuando 'Aladino' tenía 18 años y con él creció y hasta llegó a la Selección Peruana. Mira lo que escribió el periodista en sus redes sociales.

Por el 'Maño' Ruiz dejé de decirle 'Cuevita' a Christian Cueva en la transmisión de los partidos. "A pesar de su edad, es un futbolista del plantel profesional de la Universidad San Martín y tú lo muestras como el menor del grupo, le sacas responsabilidad y él asume que no tiene las mismas obligaciones que los experimentados", me explicó una tarde de café. Comprendí y nunca más. No fue la única frase que dejó en nuestras charlas.

- No entiendo porque se abusa tanto del juego aéreo, pelota en el aire, es pelota de nadie.



- Se justifica lo que se paga hoy por los grandes delanteros a nivel mundial. El gol es la mercancía más cara del fútbol.



- El balón tiene que pasar por los jugadores del medio. El mediocampo es la cocina del juego.



- Hay días que el balón parece más grande que el arco, por eso no puede entrar..

Chau 'Maño'. Gracias por la paciencia de las charlas, por la dedicación para compartir, por la simpleza para explicar y por la pasión por este maravilloso deporte

Falleció Aníbal Ruíz

