Federación inhabilitó estadios de UTC y Ayacucho, pero ADFP no le hizo caso: se jugaron los partidos Los escenarios 'Héroes de San Ramón' y 'Ciudad de Cumaná' fueron declarados no aptos por no aprobar inspecciones de la Comisión de Estadios.





Federación inhabilitó estadios de UTC y de Ayacucho FC. (Facebook) Federación inhabilitó estadios de UTC y de Ayacucho FC. (Facebook)