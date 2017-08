Fichajes 2017: el cierre del libro de pases del fútbol peruano

Esta noche todas las miradas están puestas en el partido entre Perú y Bolivia por las Eliminatorias a Rusia 2018, pero no podemos olvidarnos que se cierra el libro de pases en el fútbol peruano. Los 16 equipos tienen hasta las 6:00 de la tarde para inscribir a sus fichajes de cara al Torneo Clausura.

Universitario de Deportes inscribió a Christofer Gonzales antes del cierre del libro de pases, pero tendrá 15 días para regularizar su situación. 'Canchita' actualmente está en Colo Colo. El cuadro crema también apuntó a Juan Manuel Vargas. Sí, así como lee. El contrato del 'Loco' vence a fin de mes y necesitan regularizar su situación contraactual.

Alianza Lima ya anunció la contratación del delantero uruguayo Gabriel Leyes y del defensa Carlos Ascues, que proviene de las filas de Melgar. Ambos tuvieron unos minutos en el partido amistoso del cuadro íntimos ante Delfín de Ecuador.

Juan Aurich, que está peleando por no perder la categoría, contrató a Wilmer Aguirre. Pese a que aún no lo anuncia como su fichaje para el Clausura, el 'Ciclón' inscribió en el libro de pases a Hernán Hinostroza. Todavía no oficializan al 'Churrito' porque están negociando si llega a préstamo o libre. Tienen 15 días para regularizar.

AQUÍ LOS INSCRITOS EN LA LISTA DE BUENA FE

Sporting Cristal

Renato Espinoza, Emanuel Herrera

Universitario de Deportes

Christofer Gonzales (Colo Colo)

Juan Manuel Vargas

Real Garcilaso

Raúl Tito

Adrián Ugarriza

Sport Rosario

Jean Deza

Joao Casas (peruano, viene de Independiente de Avellaneda)

Cantolao

Fabián González (Colombiano)

Alianza Lima

Carlos Ascues

Comerciantes Unidos

Robert Ardiles

Juan Aurich

Wilmer Aguirre

Hernán Hinostroza

Sport Huancayo

Carlos Newman

Jaime Huerta

Melgar

Luis Iberico

Yahya Boumediene