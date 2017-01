Sumar un volante y un delantero eran los últimos pedidos de Juan Reynoso para cerrar el plantel de Melgar. Y lo primero ya está resuelto. Luis García, ex Deportivo Municipal, se sumará al cuadro arequipeño.

Luis García no continuó en Deportivo Municipal porque no estaba en planes de Marcelo Grioni. Su futuro era incierto, aunque al final Melgar le abrió las puertas y no dudo en aceptar la oferta. Y los arequipeños lo anunciaron en sus redes sociales.

Jugar la fase de grupos de la copa Libertadores donde enfrentarán a River Plate, Emelec y DIM y pelear el título fueron los factores que motivaron a Luis García a fichar por Melgar.

El acuerdo entre Luis García y Melgar ya está cerrado. Es más, en las próximas horas debe llegar a Arequipa para unirse a la pretemporada del conjunto rojinegro.

De este modo Luis García se convierte en el séptimo refuerzo de Melgar: antes llegaron Carlos Ascues, Daniel Chávez, Diego Penny, Wilmer Aguirre, Pedro Requena y Víctor Cedrón.

