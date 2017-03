Arquímedes Figuera, volante de Universitario de Deportes, habló sobre el mal momento de su equipo, el clásico ante Alianza Lima y su reciente convocatoria a la selección venezolana para enfrentar a Perú por las Eliminatorias Rusia 2018.

La crisis crema. "No hay que preocuparse, hay que ocuparse. El fútbol se gana con goles, sabemos de la calidad de delanteros que tenemos: Tejada, Rengifo, Quinteros, Guastavino, Manicero. El material está. Esta para nos da un segundo aire, el equipo está un poco tenso", dijo para Gol Perú.

La goleada de Alianza. "Sé que Alianza está viviendo un buen momento, lo respeto. Pero como dice el Puma: La U es la U. No me da envidia que ellos hayan anotado 7, yo sé la calidad de mi equipo. Yo tengo fe de que cuando metamos uno, dos y tres; todos van a querer ser como nosotros".

Venezuela vs. Perú. "Venezuela matemáticamente está eliminada. Jugamos por nuestro prestigio, por estar siempre en la selección vinotinto. Estamos en la recta final de este pre mundial, hay que dar todo y que gane el mejor. Perú tiene una buena selección, juegan bien con el balón, será un partido bonito".

"Mis compañeros me han estado jodiendo por este partido. Yo en la cancha no conozco a nadie, ellos son mis compañeros, los respeto, fuera de la cancha les doy un beso; pero dentro hago de las mías. Siempre soy intenso. Por ahí Corzo me ha comentado de Cueva y de Guerrero, son jugadores interesantes que merecen respeto".

